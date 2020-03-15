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فن

شاهد.. رسالة حمدى الميرغنى لـ مصطفى خاطر فى عيد ميلاده

الأحد 15/مارس/2020 - 05:25 ص
حمدى الميرغنى ومصطفى
حمدى الميرغنى ومصطفى خاطر
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محمد بدران
حرص حمدى الميرغنى على تهنئة صديقه مصطفى خاطر بعيد ميلاده، ونشر صورة له معا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلق حمدى الميرغنى على الصورة قائلًا " كل قرن وأنت طيب ياعم شكشك 😂كل سنه وانت اخويا وحبيبي 🎂 ....ويارب تبقي سنه سعيده عليك وعلي أسرتك وأهلك ان شاءالله يابوالواجب والجدعنه".


ويصور مصطفى خاطر حاليا فيلمه "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء وهبي بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

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