الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي جديد.. فيديو





مصر ستتعرض لمنخفض جوى آخر نهاية الاسبوع ، لافتة إلى أن المنخفض الجوى سيكون بسيطا جدًا وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة جدًا. وأضافت إيمان شاكر، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية خفيفة على بعض الطرق فى الصباح الباكر، مشيرة إلى أن الطقس دافئ خلال النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، موضحة أنه خلال الساعات الأخيرة انتشرت شائعة تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى وهى أن





وتابعت أن فصل الشتاء مستمر حتى يوم 20 مارس القادم، وسيبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بداية من يوم 21 مارس، ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرًا للتقلبات الجوية، كما نصحت القائدين بالقيادة بهدوء خاصة فى الصباح الباكر على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.



