الكويت تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 حالات.





وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.





وعلى الصعيد ذاته، أشار وزير الصحة الكويتي إلى خروج 4 حالات من غرفة العناية الفائقة من إجمالي 8 حالات كانت بها، موضحا أنه تم خروج الحالات الأربع إلى جناح مخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.





وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - أمس - ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 104 حالات، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.