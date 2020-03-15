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أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 11:43 ص
الكويت
الكويت
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عبدالله قدري
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 9 حالات. 

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين. 

وعلى الصعيد ذاته، أشار وزير الصحة الكويتي إلى خروج 4 حالات من غرفة العناية الفائقة من إجمالي 8 حالات كانت بها، موضحا أنه تم خروج الحالات الأربع إلى جناح مخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية. 

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت - أمس - ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) إلى 104 حالات، بعد تسجيل 4 حالات جديدة، منها حالة من الجنسية الهندية مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، وحالتين لمواطنين كويتيين مرتبطتين بالسفر إلى بريطانيا، وحالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا. 
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