بعد قرار إغلاق الحضانات.. تضامن الغربية تطلق حملات لضبط المخالفين

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية اليوم عن البدء فى تنفيذ قرار تعليق العمل بجميع الحضانات حرصاً على وقاية كافة الأطفال من أخطار الإصابة بعدوي "الكورونا على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات والسنطة وبسيون وقطور .

وصرح الدكتور خالد أبو المجد رئيس فرق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بأن المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قررت تفعيل ذلك الأمر لمدة أسبوعين بداية من اليوم الأحد في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .

كما وجهت تكليف مديري الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ التعليمات وعلى كافة القائمين بالاشراف على هذه الحضانات والمتابعة والتأكد من تنفيذ القرار والافادة دون تهاون خلال المرحلة المقبلة .