AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد قرار إغلاق الحضانات.. تضامن الغربية تطلق حملات لضبط المخالفين

الأحد 15/مارس/2020 - 01:57 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية اليوم عن البدء فى تنفيذ قرار تعليق  العمل بجميع الحضانات حرصاً على وقاية كافة الأطفال من أخطار الإصابة بعدوي "الكورونا على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات والسنطة وبسيون وقطور .  

وصرح الدكتور خالد أبو المجد رئيس فرق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بأن المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قررت تفعيل ذلك الأمر لمدة أسبوعين بداية من اليوم الأحد في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد .

كما وجهت تكليف مديري الإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة اتخاذ اللازم نحو  تنفيذ التعليمات وعلى كافة القائمين بالاشراف على هذه الحضانات والمتابعة والتأكد من تنفيذ القرار والافادة دون تهاون خلال المرحلة المقبلة .

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية قد كلف  الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل مع اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية لتأسيس غرفة عمليات وطوارئ تستهدف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإغلاق مقرات السناتر والدروس الخصوصية فى إطار الإجراءات الإحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بعدوي فيروس "كورونا" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدراسات والتربية الدينية يرسمان البهجة على وجوه طلاب الإعدادية بالغربية

صحة الغربية تعلن دعم مستشفياتها بـ50 ماكينة غسيل كلوي

تحرير 234 مخالفة مرورية ورفع 56 حاجزا خرسانيا فى حملات أمنية بالغربية.. صور

إغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالإسماعيلية بقوة الشرطة.. صور

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأحد 15-3-2020

قدرها مليون دولار.. مخترع مصري ينافس على جائزة ستيفن هوكينج العالمية

محكمة النقض تؤجل جلساتها لمدة أسبوعين

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي جديد.. فيديو

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

فيروس كورونا يضع برشلونة في ورطة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كبد وقوانص الدجاج مع الأرز البسمتي

سعر ومواصفات أودي audi q7 في مصر.. صور

أدوات الحلاقة ومفاتيحك.. تفاصيل خاصة بالرجال تعرضهم للإصابة بكورونا