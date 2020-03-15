جامعة القاهرة: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي

قال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن الجامعة قطعت خطوات في التحول الرقمي، من خلال شبكة اتصالات داخلية وشبكة الإنترنت بالإضافة إلى أن جميع الكليات تمتلك موقع على الشبكة العنكبوتية، لافتًا إلى أنه سيستفاد من تلك التقنيات في العملية التعليمية خلال فترة توقف الدراسة للوقاية من فيروس كورونا.





وأضاف علم الدين ل"صدى البلد"، أنه جامعة القاهرة تمتلك أيضًا قناة فضائية من الممكن الإستفادة منها، ولكن ذلك يرجع لكل كلية حسب طبيعة الدراسة بها، لافتًا إلى أنه بالفعل بدأت بعض الكليات في تجهيز المقررات عبر التعليمالإلكتروني.



