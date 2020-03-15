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أخبار العالم

توصية بتشكيل «جانتس» حكومة إسرائيل الجديدة

الأحد 15/مارس/2020 - 02:52 م
بيني جانتس
بيني جانتس
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على صالح
يجري الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، مشاورات مع الكتل البرلمانية للأحزاب قبل تكليف شخصية سياسية بمهمة تشكيل الحكومة في تل أبيب.

وأوصت القائمة المشتركة (عرب 48) بتكليف الجنرال بيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض» لتشكيل حكومة تل ابيب الجديدة.

وأفادت القناة «13» للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الأحد، بأن القائمة المشتركة في طريقها إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، لتقديم التوصية للجنرال جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن أن أعضاء حزبه «أزرق أبيض» قد كلفوه أيضا، بالأمر ذاته.

وأوصى أعضاء كتلة حزب "الليكود" البرلمانية (36 نائبا) رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة القادمة على عاتق رئيس حزب الليكود نتنياهو. 

ودعا رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «الليكود»، اليوم الأحد، منافسه، الجنرال جانتس، لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة طوارئ.

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