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تعليم

بدء إجراءات تطهير وتعقيم جميع كليات ومباني جامعة الفيوم

الأحد 15/مارس/2020 - 04:16 م
بدء إجراءات تطهير
بدء إجراءات تطهير وتعقيم كافة كليات ومباني جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدء إجراءات تطهير وتعقيم جميع كليات وإدارات ومبانى الجامعة، وذلك اليوم "الأحد".


وتفقد رئيس الجامعة عددا من كليات الجامعة شملت كلية الآداب والحقوق وكلية دار العلوم وعدد من المباني الملحقة بهم وفى الجولة قام عدد من المتخصصين فى عمليات التطهير والتعقيم بتعقيم المدرجات وقاعات التدريس والمعامل ودورات المياه وممرات الكليات والمكاتب الإدارية.


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شدد الدكتور أحمد جابر على ضرورة الالتزام بأقصى معايير النظافة والتطهير والعزل وتجنب الاختلاط والتواجد بالأماكن المزدحمة وعلى ضرورة تنفيذ جميع توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوى المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.


مشيدًا بقرار السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بجميع مستوياتها وأكد أن إجراءات التطهير ستشمل كافة مبانى وكليات الجامعة.

بدء إجراءات تطهير وتعقيم جميع كليات ومباني جامعة الفيوم
بدء إجراءات تطهير وتعقيم جميع كليات ومباني جامعة الفيوم
بدء إجراءات تطهير وتعقيم جميع كليات ومباني جامعة الفيوم
بدء إجراءات تطهير وتعقيم جميع كليات ومباني جامعة الفيوم
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