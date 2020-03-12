جامعة الفيوم تكشف تفاصيل احتجاز مريض لارتفاع درجة حرارته

أصدرت جامعة الفيوم بيانا لتوضيح الحقائق وتفنيد الشائعات ومنع تداول الأخبار بطريقة خاطئة تثير قلق المواطنين وحرصا من الجامعة على صحة مواطني محافظة الفيوم خاصة ومصر عامة، وأوضحت أنه ورد إلى مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم أحد المرضى وتم توقيع الكشف الطبي عليه ولوحظ ارتفاع في درجة حرارته،.





وعلى الفور تم توجيهه إلى قسم الطوارئ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأخذ تاريخه المرضي، وإجراء الفحص الاكلينيكي، مع مراعاة القواعد والأساليب الوقائية للفريق الطبي المعالج وللمريض.



وعلى الفور تم عزل المريض مبدئيا في مكان مجهز ومخصص للعزل المبدئي وتم التواصل مع مديرية الصحة بالفيوم والتي قامت بدورها المنوط بها، وفقا للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة، حيث تم نقل المريض مع أخذ كل الاحتياطات الوقائية للفريق القائم على النقل إلى مستشفى الصدر حتى يتم استكمال الفحوصات الطبية اللازمة واستكمال خطة العلاج.



واذ تؤكد جامعة الفيوم حرصها الدائم على سلامة مواطني المحافظة. وإظهار الحقائق في حينها لمنع تداول الأخبار المغلوطة.

