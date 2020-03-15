إشادة برلمانية بأداء الحكومة في احتواء أزمة الطقس السيئ.. نواب: الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الدقيقة للسيطرة على العاصفة.. وهيئة الأرصاد الجوية أثبتت جدارتها

برلمانية: الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية بشكل جيد جدا

برلماني: الحكومة نجحت في احتواء أزمة الطقس السيئ

عضو خطة النواب: رئيس الحكومة قام بجهود كبيرة لاحتواء أزمة الطقس السيئ









أشاد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بأداء الحكومة في التصدي لأزمة الأحوال الجوية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وصحة المواطن، مؤكدين أن الحكومة قامت بجهود كبيرة من أجل احتواء أزمة الطقس السيئ؛ ما أدى إلى عدم وجود خسائر جسيمة خلال أيام العاصفة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعًا الخميس الماضي، بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، واستعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي سقطت على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.



وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، قال رئيس الوزراء إن قرار الإجازة لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، وتمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل الخميس، حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث.









أشادت إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، بأداء الحكومة في مواجهة الطقس السيئ، مؤكدة أن الحكومة أدارت أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، بشكل جيد جدا.





وأضافت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه المرة صدقت الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات الدقيقة لاحتواء أزمة الطقس السيئ مثل وقف الدراسة والسيطرة على الشوارع، لافتة إلى أنه على مدار يومي من أزمة الطقس السيئ كان هناك تواجد كبير من جانب الوزراء إلى العاملين والجيش والشرطة لمساعدة المواطنين على السير.





ومن جانبه، أشاد محمد الشورى عضو مجلس النواب بجهود الحكومة خلال الآونة الاخيرة للسيطرة على أزمة الطقس السيئ بالامكانيات المتاحة لها، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في احتواء أزمة الطقس السيئ.





وأكد "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع الجهات التنفيذية في الحكومة من أول رئيس الوزراء الذي قام بمتابعة المشهد عن طريق غرفة العمليات الخاصة بمتابعة المحافظات لظروف الأحوال الجوية إلى العامل الذي اثبت جدارته لاحتواء مياه الأمطار عن طريق الوسائل المتاحة بكل محافظة.





كما أشاد بدور هيئة الأرصاد الجوية التي اثبت جدارتها في توقع الطقس السيئ مما نتج عنه اتخاذ إجراءات وقائية لمنع وجود إصابات وكوارث بالشارع منها وقف الدراسة يومين وغيرها.





وفي السياق ذاته، أشاد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في مواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار والسيول بغزارة، لافتًا إلي أنها "كبيرة" في ظل البنية التحتية المتاحة.





وأكد "الفقي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن رئيس الحكومة يتابع ازمة الأحوال الجوية بنفسه، من خلال غرفة عمليات، توضح الاحوال الجوية لكل محافظة؛ لاحتواء أزمة الطقس السيئ، وذلك وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي.