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مرأة

هاني الناظر يحذر مصابي كورونا من استخدام البروفين

الأحد 15/مارس/2020 - 11:37 م
خطورة البروفين على
خطورة البروفين على انتشار فيروس كورونا
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" منشور بخصوص مخاطر تناول البروفين للمصابين بـ كورونا.


وقال الناظر  : "في منشور منتشر بيحذر من خطورة تناول دواء البروفين كمسكن ومخفض للحرارة للمرضي المصابين بفيروس كورونا وقد سبب هذا المنشور حالة خوف وفزع للأشخاص الذين يتناولون البروفين لأسباب اخري اعتقادا منهم انه سوف يتسبب في اصابتهم بفيروس كورونا وهذا كلام غلط طبعا وغير حقيقي".


وتابع: "إذن بوضوح دواء البروفين لا يسبب إصابة الإنسان بفيروس كورونا ولكن هناك بعض التوصيات بعدم استعماله من قبل أي انسان مصاب بكورونا … اطمأنوا".
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