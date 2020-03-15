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أخبار العالم

الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

تحولت شوارع روما إلى مدينة أشباح في الوقت الذي بلغ تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" ذروته في إيطاليا، حيث أعلنت السلطات تسجيل  368 حالة وفاة بالوباء، وهي أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات منذ ظهور المرض بالبلاد.

وفي مشهد تاريخي، ظهر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثاني، بعد ظهر اليوم الأحد في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري ليصلي للسيدة العذراء. 

وعكف البابا فرنسيس على التجول في شوارع العاصمة الفارغة لم يرافقه سوى بعض من حرسه الخاص، حتى وصل إلى كنيسة سان مارسيلو آل كورسو، والتي تضم صليبًا تاريخيًا يعود عمره إلى 1522 ، وسار به المصلون في أحياء المدينة  لوضع حد لوباء الطاعون في روما.

وقال الكرسي الرسولي، إن البابا فرنسيس صلى من أجل نهاية فيروس كورونا الذي يضرب ايطاليا والعالم، وسأل الشفاء للمرضى. 


الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد
الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد
الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد
الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد
الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد
الصلاة وسط الأشباح.. البابا فرنسيس يتحدى كورونا في شوارع روما والفاتيكان.. شاهد
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