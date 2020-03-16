لتهذيب الشعب.. الحكومة البريطانية تهدد بتدخل الجيش بسبب كورونا

شهدت المحال التجارية، والهايبر ماركت في بريطانيا هجوما كاسحا من قبل المواطنين لتخزين المنتجات، خوفا من فيروس كورونا الذي ضرب البلاد.





ودعت الحكومة ورؤساء الأجهزة في بريطانيا الشعب إلى إنهاء عمليات شراء الذعر ، وأشار وزراء بالحكومة البريطانية إلى أنهم قد يقومون الآن بتقنين شراء منتجات معينة إذا استمرت عقلية الغوغاء في المتاجر، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.





ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، المتسوقين الأنانيين إلى "التصرف بمسؤولية" و "التفكير في التأثير الذي قد يخلفه تخزينهم على الآخرين".





وظهرت الطوابير خارج مراكز التسوق في غالبية مدن بريطانيا، حيث اختفت العديد من المنتجات من الأسواق بعد فترة قصيرة للغاية، وسط حالة من التخزين الهيستيري من قبل الشعب البريطاني.



