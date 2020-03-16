AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لتهذيب الشعب.. الحكومة البريطانية تهدد بتدخل الجيش بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:06 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
شهدت المحال التجارية، والهايبر ماركت في بريطانيا هجوما كاسحا من قبل المواطنين لتخزين المنتجات، خوفا من فيروس كورونا الذي ضرب البلاد. 

ودعت الحكومة ورؤساء الأجهزة في بريطانيا الشعب إلى إنهاء عمليات شراء الذعر ، وأشار وزراء بالحكومة البريطانية إلى أنهم قد يقومون الآن بتقنين شراء منتجات معينة إذا استمرت عقلية الغوغاء في المتاجر، وفق ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

 ودعا وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، المتسوقين الأنانيين إلى "التصرف بمسؤولية" و "التفكير في التأثير الذي قد يخلفه تخزينهم على الآخرين".  

وظهرت الطوابير خارج مراكز التسوق في غالبية مدن بريطانيا، حيث اختفت العديد من المنتجات من الأسواق بعد فترة قصيرة للغاية، وسط حالة من التخزين الهيستيري من قبل الشعب البريطاني. 

 وهدد الوزير البريطاني باستدعاء الجيش للتدخل في البلاد، وذلك للقضاء على هذه الفوضى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتوقع المزيد.. بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا

نفاذ ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من فيروس كورونا

المحلات فارغة بسبب كورونا.. فوبيا الشراء تضرب محلات بريطانيا.. صور

في ظل أزمة كورونا.. تصرف مؤثر من طفلتين يحظى بإعجاب رواد التواصل الاجتماعي

قرار من الحكومة البريطانية للمصابين بأعراض الإنفلونزا

أمريكيون يهرعون لتخزين السلع مع اتساع انتشار فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أيمن عبد العزيز يدافع عن طارق حامد: انفعاله على كهربا فى السوبر طبيعي.. فيديو

بسبب كورونا.. الإفتاء تحذر من عقوبتين لرفع أسعار الكمامات الطبية في الدنيا والآخرة

نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان.. شاهد

حارس الأهلي السابق: جلست مع مسؤولي الزمالك ورفضت العرض المالي

الكمامة وقاية مش شياكة.. جمال شعبان: الكورونا علمتنا الأدب.. فيديو

إطلالة جريئة لـ صوفينار فى أحدث ظهور لها.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أبيض.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

من الأجمل؟.. درة ومايا دياب بنفس الفستان الأسود

نظام غذائي سليم لتقوية المناعة ضد فيروس الكورونا