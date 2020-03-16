جريئة وملفتة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات بيرين سات

الممثلة التركية بيرين سات من النجمات اللاتى لا زالت تحمل ملامحها طفولة تجذب المشاهدين إليها ما جعلها تحقق شعبية كبيرة منذ عرض مسلسل "العشق الممنوع" الذي شاركت فيه.
ولكن على الرغم من ملامح بيرين سات الطفولية إلا أنها قد أثارت الكثير من الجدل حول إطلالاتها الجريئة التى تظهر بها سواء فى أعمالها الفنية أو جلسات التصوير أو إطلالاتها اليومية.
واشتهرت بيرين سات بأنها تحرص على اقتناء الملابس ذات التصميمات الجريئة والأكثر أنوثة، بالإضافة إلى التنوع في الإطلالات فلا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، كما تقوم باختيار الأزياء التي تزيد من جمالها، و تميل إلى الأزياء البسيطة والألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.