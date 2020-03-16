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أخبار العالم

الأزمة تتصاعد.. الصين تحذر أمريكا بعد اتهامات كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، الاثنين، الولايات المتحدة، بعد أن استدعت الأخيرة سفير بكين لديها على خلفية اتهام الصين للجيش الأمريكي بأنه هو من جاء بفيروس كورونا إلى منطقة ووهان في الصين، التي تعتبر المنطقة التي بدأ وانتشر منها الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج: "التصرف هذا غير مسئول ويضر بالعلاقات الثنائية، وفي ظل الظروف الراهنة نحن بحاجة إلى علاقات جيدة". 

ويوم الجمعة الماضي، استدعت الخارجية الأمريكية السفير الصيني على خلفية اتهام بكين الجيش الأمريكي بجلب فيروس كورونا إلى ووهان.
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