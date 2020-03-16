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أخبار العالم

روسيا تغلق الحدود مع بيلاروسيا لمنع انتشار فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين اليوم الاثنين أن بلاده قررت إغلاق الحدود مع بيلاروسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ميشوستين قوله في اجتماع مع نواب الوزراء: "تطور الوباء، يجعلنا نغلق الحدود، أولًا وقبل كل شيء، فعلنا ذلك مع الصين ودول آسيوية أخرى كانت أول من واجه هذا التهديد.. لقد وضعنا قيودا على حركة النقل الجوي إلى دول الاتحاد الأوروبي عندما بدأ الفيروس في الانتشار وأوقفنا تحرك الأجانب عبر حدود بولندا والنرويج ، وألغينا رحلات السكك الحديدية مع لاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا.. وقررنا أيضًا إغلاق الحدود مع بيلاروسيا لتحرك الناس، واتخذنا عدد من الخطوات الاستباقية الأخرى".

وأعلنت شركة سكك الحديد الروسية، في وقت سابق، أنها ستعلق الرحلات الدولية إلى كل من مولدوفا وأوكرانيا ولاتفيا بعد إعلان الأخيرتين تعليق رحلات القطار لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الروسي، قد أمر بتعليق مرور المواطنين الأجانب مؤقتًا عبر الحدود مع بولندا والنرويج، حسبما أعلن على موقع الحكومة.
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