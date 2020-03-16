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ثقافة

خالد سرور يفتتح معرضه "أحلام العصافير" .. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتح الفنان خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضه الـ ١٤، اليوم الاثنين، بعنوان (أحلام العصافير) بقاعة الزمالك للفن وسط حضور كبير من عشاق الفن التشكيلي، رغم كل التحذيرات بعدم التجمع بالأماكن المغلقة. 

ويضم المعرض ٢٥ عملا فنيًا، وهى تعبر عن الأحلام البسيطة التي تم التخلي عنها وسط النشاط المستمر في حياتنا اليومية. 

في معرضه "أحلام العصافير" برع "سرور" في التعبير عن أحلام الناس البسيطة المفقودة التي غفلوا عنها وعن سعادتها التي في المنال وسط ضجيج الواقع، فعبر عنها بلغة بصرية من رحم عالم البراءة، ومع كل عمل يُظهر حلم بسيط جعلناه صعب المنال وفق نص بصري درامي يجمع بين الشخوص والأشكال والرموز متناثرة في تناغم أتى في سياق تكوين تشكيلي تمرس عليه وخاض خلاله تجارب عدة فأصبح مسيطرًا على مكونه الخاص والعام، شاعرية الذاتي وجبروت الواقعي.

ويمكن وصف عالم "خالد سرور" عبر مقولة هنري ماتيس "التعبير هو ما أهدفه قبل كل شيء فأنا لا يمكنني الفصل بين الإحساس الذي أكنه للحياة وبين طريقي في التعبير عنه"، فأعماله يمكن أن تُعبر عن شخصيته، حيث يظهر عليها الذاتية المفرطة رغم إنسانية الموضوع وشيوع علاقته واختلافها من مجتمع لمجتمع وربما من بيئة لبيئة وأحيانًا من شخص لآخر.. مُحققًا ببراعة أصول مدرسته التعبيرية وهي الثورة على مجتمع تسوده أخلاق زائفة وترى أن الوجود كله امتداد لروح الفنان، أو كما كتب فرانز مارك "إننا لا نهتم بالدعوة إلى شكل معين أو نظام محدد.. هدفنا هو التعبير عن الرغبات الباطنة التي يستشعرها كل فنان بالطريقة التي ترضيه".
خالد سرور يفتتح معرضه "أحلام العصافير" .. صور
خالد سرور يفتتح معرضه "أحلام العصافير" .. صور
خالد سرور يفتتح معرضه "أحلام العصافير" .. صور
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