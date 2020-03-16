خالد سرور يفتتح معرضه "أحلام العصافير" .. صور

افتتح الفنان خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضه الـ ١٤، اليوم الاثنين، بعنوان (أحلام العصافير) بقاعة الزمالك للفن وسط حضور كبير من عشاق الفن التشكيلي، رغم كل التحذيرات بعدم التجمع بالأماكن المغلقة.





ويضم المعرض ٢٥ عملا فنيًا، وهى تعبر عن الأحلام البسيطة التي تم التخلي عنها وسط النشاط المستمر في حياتنا اليومية.





في معرضه "أحلام العصافير" برع "سرور" في التعبير عن أحلام الناس البسيطة المفقودة التي غفلوا عنها وعن سعادتها التي في المنال وسط ضجيج الواقع، فعبر عنها بلغة بصرية من رحم عالم البراءة، ومع كل عمل يُظهر حلم بسيط جعلناه صعب المنال وفق نص بصري درامي يجمع بين الشخوص والأشكال والرموز متناثرة في تناغم أتى في سياق تكوين تشكيلي تمرس عليه وخاض خلاله تجارب عدة فأصبح مسيطرًا على مكونه الخاص والعام، شاعرية الذاتي وجبروت الواقعي.



