بعد إزالة آثار السيول.. عودة الحياة إلى طبيعتها في الحسنة ونخل

عادت الحياة الي طبيعتها في الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، بعد إزالة الآثار التي نجمت عن السيول التي تعرضت لها المنطقة بسبب "عاصفة التنين".





وتابع سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل وبشير سلطان نائب رئيس المدينة، وخليل علي سكرتير المجلس، عمليات رفع مخلفات السيول من على الطريق الدولى نخل النفق ونخل العريش صباح اليوم الاثنين، لإعلان عودة الحياة الى طبيعتها بعد موجة الطقس السيئ.





وقال المهندس أحمد عبد الحليم رئيس مركز ومدينة الحسنة إن السيول قطعت طريق الحسنة/القسيمة - طريق الكنتلا /القسيمة، كما قطعت طريق القسيمة /العريش، إلى جانب قطع طريق الصابحه /اصرام.





كما حدث نحر بمسافة حوالى (٢٠٠ متر) وسقوط فى طبقة الأسفلت بعرض حوالى (٥ أمتار) فى طريق الإسماعيلية /بغداد، وقد تجمعت للمياه على جانبى الطريق بين المشبة، والخاتمية على مسافة (٣٥) من قرية بغداد.





حيث يجرى تعليم الأجزاء التي تأثرت بفعل مياه السيول باستخدام المعدات الثقيلة بالتنسيق مع هيئة الطرق.







وقال سليمان فرج رئيس المدينة، إن السيول تسببت في اقتلاع كرفانات إحدى شركات حفر الآبار بقرية الكنتلا وكذلك هدم جميع العشش والأسوار بمناطق الكونتلا.