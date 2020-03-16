AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إزالة آثار السيول.. عودة الحياة إلى طبيعتها في الحسنة ونخل

الإثنين 16/مارس/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
عادت الحياة الي طبيعتها في الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء، بعد إزالة الآثار التي نجمت عن السيول التي تعرضت لها المنطقة بسبب "عاصفة التنين".

وتابع سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل وبشير سلطان نائب رئيس المدينة، وخليل علي سكرتير المجلس، عمليات رفع مخلفات السيول من على الطريق الدولى نخل النفق ونخل العريش صباح اليوم الاثنين، لإعلان عودة الحياة الى طبيعتها بعد موجة الطقس السيئ.

وقال سليمان فرج رئيس المدينة، إن السيول تسببت في اقتلاع كرفانات إحدى شركات حفر الآبار بقرية الكنتلا وكذلك هدم جميع العشش والأسوار بمناطق الكونتلا.

وقال المهندس أحمد عبد الحليم رئيس مركز ومدينة الحسنة إن السيول قطعت طريق الحسنة/القسيمة - طريق الكنتلا /القسيمة، كما قطعت طريق القسيمة /العريش، إلى جانب قطع طريق الصابحه /اصرام.

كما حدث نحر بمسافة حوالى (٢٠٠ متر) وسقوط فى طبقة الأسفلت بعرض حوالى (٥ أمتار) فى طريق الإسماعيلية /بغداد، وقد تجمعت للمياه على جانبى الطريق بين المشبة، والخاتمية على مسافة (٣٥) من قرية بغداد.

حيث يجرى تعليم الأجزاء التي تأثرت بفعل مياه السيول باستخدام المعدات الثقيلة بالتنسيق مع هيئة الطرق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لإزالة الرمال على الطرق بمنطقة وسط سيناء

سدود وبحيرات صناعية لحماية مدينة نخل والحسنة من السيول

بعد تجيهزها.. تعرف على موعد افتتاح مستشفى نخل بشمال سيناء

كيف حققت سيناء الاستفادة من مياه السيول؟

رفع الكثبان الرملية من طرق سيناء تجنبا لوقوع حوادث

عاصفة التنين.. سقوط أعمدة كهرباء وانهيار منازل وعشش بـ وسط سيناء

ترشيحاتنا

الدفع بفرق إنقاذ مكثفة للعثور على ربة المنزل الغارقة في المنوفية

وفاة أول حالة خليجية مصابة بـ كورونا في البحرين

سائق يشوه زميله بـ بشاعة في خلاف على أولوية تحميل الركاب بشبرا الخيمة

اعطى نفسك فرصة.. حلا شيحة بإطلالة أبيض X أسود

11 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب اليوم الاثنين 16-3-2020

وزير الكهرباء يخضع للفحص الطبي للتأكد من عدم إصابته بكورونا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زائر غير متوقع يتسلل إلى منزل ويصيب مالكته بصدمة.. شاهد ما حدث

جريئة وملفتة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات بيرين سات

ببذلة رجالي وكرافته.. بسمة وهبة بإطلالة غريبة في أحدث ظهور