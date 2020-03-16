أزمة اقتصادية ضخمة.. خبيرة تكشف أسباب انهيار أسواق المال اليوم

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال، إن التراجع العنيف الذي حدث في البورصة المصرية عقب بداية تدولها اليوم ما جعل ادارة البورصة توقف التداول نصف ساعة جاء نتيجة ما يحدث في الاسواق العالمية.

واضافت حنان رمسيس في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب التراجع القوي في البورصة المصرية جاء متأثرا بالأسواق العالمية وعدم تفاعل اسواق الفيوتشر والعقود الاجلة في امريكا مما ينبئ عن أي تيسير مالي لن يؤثر في الاقتصاديات واننا في أزمة أقتصادية عميقة لا محالة.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات عنيفة في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين ما دفع إدارة البورصة لتعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة بعد انخفاض مؤشر EGX100 بأكثر من 5%.

وخلال ربع الساعة الأولى من الجلسة، هبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 6% ليصل إلى مستوى 9500 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 2% ليسجل 995 نقطة ، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 1.8% إلى 1070 نقطة .





و شهدت عدد من البورصات العالمية الاوروبية والعربية تراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين، على الرغم من تخفيض البنك المركزي الامريكي سعر الفائدة على الدولار لتنشيط اسواق المال وتيسير السيولة.