سفير مصر بالجزائر: لا إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية

أكد سفير مصر بالجزائر السفير أيمن مشرفة عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بين أبناء الجالية المصرية بالجزائر.





وقال السفير "مشرفة" في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الإثنين: "إن السفارة تناشد المصريين المقيمين بالجزائر الالتزام بتعليمات الحكومة الجزائرية الداعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات مع اتباع الإرشادات الصحية اللازمة"، داعيا أي مواطن مصري بالجزائر يشعر بأي أعراض مرضية إلى التوجه فورا إلى المستشفيات والخضوع للعلاج، مع إبلاغ السفارة فورا.





وأشار السفير مشرفة إلى أن السفارة على تواصل تام مع أبناء الجالية المصرية في كل الولايات الجزائرية، عبر أرقامها الهاتفية أو صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.



