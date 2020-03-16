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رياضة

أزارو يشارك في خطة الاتفاق السعودي لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:14 م
أزارو
أزارو
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القسم الرياضي
وضع نادي الاتفاق السعودي، الذي يضم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي والمعار إلى صفوفه، خطة لمتابعيه من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.

ونشر الحساب الرسمي للاتفاق صورة للاعبي الفريق على هيئة "كارتون" وهم يوجهون النصائح في حملة التوعية التي أطلقها النادي ضد وباء كورونا المستجد، للحد من انتشار الفيروس، تحمل اسم "لا تصافح.. والسلام نظر".

وظهر أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى الاتفاق في الصورة التي نشرها النادي السعودي وهو يقول "نظف يديك باستمرار بالماء والصابون جيدًا".

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد، ابتداءً من أمس، الأحد، وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للوباء، وعدم انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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