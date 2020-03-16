أزارو يشارك في خطة الاتفاق السعودي لمواجهة كورونا

وضع نادي الاتفاق السعودي، الذي يضم المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي والمعار إلى صفوفه، خطة لمتابعيه من أجل مواجهة فيروس كورونا المنتشر في جميع أنحاء العالم.
ونشر الحساب الرسمي للاتفاق صورة للاعبي الفريق على هيئة "كارتون" وهم يوجهون النصائح في حملة التوعية التي أطلقها النادي ضد وباء كورونا المستجد، للحد من انتشار الفيروس، تحمل اسم "لا تصافح.. والسلام نظر".
وظهر أزارو مهاجم الأهلي والمعار إلى الاتفاق في الصورة التي نشرها النادي السعودي وهو يقول "نظف يديك باستمرار بالماء والصابون جيدًا".
📋 خطة #الاتفاق لمواجهة فيروس #كورونا 🦠🚫💚❤️🦾#بتمرن_بالبيت#السعودية@AbdulazizTF @SaudiMOH pic.twitter.com/GTtWJpzd7E— نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 16, 2020