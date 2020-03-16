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أخبار البلد

مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:20 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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محمود مطاوع

واصلت مصر إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد سلسلة من الإجراءات اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار المرض.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن في إطار متابعة فيروس كورونا وامتداد كل الخطوات الاستباقية التي نتخذها قمنا بتعليق الفعاليات و الدراسة كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء إننا نجتمع يوميا لاتخاذ جميع الإجراء ات الاحترازية لمواجهة الفيروس وهناك إجراءات أخرى تم اتخاذها بعد عدة اجتماعات وبناء على تقارير.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار تعليق حركة الطيران بكافة المطارات من يوم الخميس المقبل ويستمر حتى ٣١ مارس، مشيرا إلى أن القرار سوف يكلف الحكومة والشركات الوطنية ٢.٢٥ مليار جنيه خسائر ولكن الرئيس السيسي أكد أن أهم شيء هي صحة المواطن وليس أهم شيئ المال .

وقال إننا نريد بقدر الإمكان أن نقلل العدوى بين المواطنين وناشد المواطنين باتباع سبل الحماية.

كما أعلن أن الحكومة اتخذت قرار بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة لتقليل الكثافة في وسوف يصدر هذا القرار خلال ساعات.

وطالب رئيس مجلس الوزراء من أولياء الأمور بأخذ الأمور بجدية مشيرا أننا أمامنا أسبوعين نستطيع السيطرة على الفيروس فيها إذا التزمنا بالتعليمات.

 وأكد أن القرارات التي تتخذها الحكومة كإجراء احترازية لها بعد اقتصادي أيضا، لافتا أن هناك تكالب من قبل المواطنين على شراء السلع رغم أننا لدينا رصيد كبير من السلع يكفينا لشهور كبيرة مطالبا من المواطنين عدم الشراء بكميات كبيرة قائلا: لا تقلقوا عندنا سلع كتير"٠

وأشار إلى أنه وجه وزيري الداخلية والتموين بتاخذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع أو زيادة أسعارها.

الجدير بالذكر أن هذه القرارات تأتي ضمن سسلسلة قرارات اتخذتها الحكومة لمواجهة كورونا ومنع انتشاره وكان أبرزها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بالمدارس والجامعات.

مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو
مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو
مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو
مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو
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