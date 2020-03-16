لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور

تمكّنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، فى حملة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الاثنين، من إغلاق 105 مراكز للدروس الخصوصية بمركز ومدينة المحلة.







كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد تلقى تقريرا، من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بقيام حملة مكبرة ضمت حي أول وثان المحلة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، بمداهمة مراكز وسناتر الدروس بالمحلة، وأسفرت عن إغلاق 105 مراكز، وتشميعهم بالشمع الأحمر.







وتضمن التقرير أن تلك المراكز بواقع، 40 بحي أول المحلة و38 بحي ثان، و27 بمركز المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.