AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد على

تمكّنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، فى حملة بالاشتراك والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الاثنين، من إغلاق 105 مراكز للدروس الخصوصية بمركز ومدينة المحلة.


كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد تلقى تقريرا، من اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بقيام حملة مكبرة ضمت حي أول وثان المحلة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، بمداهمة مراكز وسناتر الدروس بالمحلة، وأسفرت عن إغلاق 105 مراكز، وتشميعهم بالشمع الأحمر.


وتضمن التقرير أن تلك المراكز بواقع، 40 بحي أول المحلة و38 بحي ثان، و27 بمركز المحلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد

لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
لمواجهة كورونا.. إغلاق 105 مراكز دروس خصوصية في المحلة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشميع 19 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينة سيدي سالم في كفر الشيخ.. صور

للوقاية من كورونا.. إغلاق 77 مقرًا وسناتر للدروس الخصوصية بالغربية

إغلاق 200 مركز للدروس الخصوصية والمراكز التعليمية بالشرقية

للوقاية من كورونا.. غرفة عمليات لمتابعة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعقيم المدارس .. صور

غلق وتشميع 78 مركزًا للدروس الخصوصية بمدن دمياط

مديرية أمن الفيوم تغلق السناتر التعليمية بالشمع الأحمر

ترشيحاتنا

الكأس وكورونا .. مفاجأة سارة لـ محمد صلاح ورفاقه في الدوري الإنجليزي

أمريكا تحذر: موجة جديدة من كورونا تبدأ قريبًا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة

بسبب كورونا.. وفاة مسؤول إيراني كبير

الأهلى يقفز 4 مراكز فى التصنيف العالمى والزمالك يلاحقه.. وليفربول فى الصدارة

الشتاء لم ينتهِ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟

عمل الصح.. وصول سيارة شريف خيري jeep الشهامة للهيئة العربية للتصنيع "صور"

مريض سرطان يحقق أمنيته الأخيرة بالزواج من حب حياته.. لقطات مؤثرة