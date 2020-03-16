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محافظات

قنا نظيفة.. رفع 1980 طن مخلفات هدم وقمامه خلال أسبوعين

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت في رفع 1980 طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة ونواتج تطهير ترع خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "قنا نظيفة". 

وأشار محافظ قنا، في بيان، الاثنين، إلى أن المبادرة تم إطلاقها لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة جميع المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقرى والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالي الذي طالما تميزت به محافظة قنا.  

وأكد محافظ قنا، استمرار مبادرة قنا نظيفة حتى يتم رفع جميع أنواع المخلفات المتراكمة بالشوارع وعلى جوانب الترع بما يوفر بيئة نظيفة وصحية للمواطن القنائى. 

وأطلقت محافظة قنا المبادرة منذ شهرين، وتمكنت خلالها من رفع آلاف الأطنان من المخلفات والقمامة بمختلف مراكز المحافظة. 

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