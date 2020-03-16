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أخبار العالم

بعد عمدة مدريد.. إصابة رئيس إقليم كتالونيا بـ كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:20 م
رئيس إقليم كتالونيا
رئيس إقليم كتالونيا يصاب بـ كورونا
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حسام رضوان
أعلن كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا في إسبانيا (الساعي للانفصال) تأكد إصابته بـ فيروس كورونا الجديد بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وحسب "رويترز" جاء ذلك بعد إعلان إصابة عمدة العاصمة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، في وقت سابق، بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال زعيم كتالونيا، إنه سيبقى رهن العزل الذاتي في مبنى حكومي.

من جانبها أكدت إيزابيل على استمرارها في القتال في مواجهة "العدو غير المرئي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بـ فيروس كورونا الجديد في إلى إسبانیا 9191 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 335 شخصا، في حین تماثل 530 شخصا للشفاء من المرض.

وسجل إقليم كتالونيا حتى الآن 903 إصابات مؤكدة، و12 حالة وفاة، وهو ثاني أكثر المناطق تضررا بالفيروس في البلاد بعد مدريد التي سجلت 4665 إصابة، و213 وفاة.
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