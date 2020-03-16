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أخبار البلد

المتحدث العسكري : المروحيات العسكرية لم ترش مبيدات ضد فيروس كورونا في المحافظات

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:17 م
العقيد تامر الرفاعى
العقيد تامر الرفاعى المتحدث العسكري
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نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مروحيات عسكرية برش مبيدات ضد فيروس كورونا على كافة محافظات الجمهورية .

واكد على أن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

وأشار إلى مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصرى .

على صعيد متصل ، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في جميع المطارات اعتبار من الخميس 19 مارس وحتى 31 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قرر رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية لتقليل الاختلاط بين المواطنين والحد منه للسيطرة على الفيروس.

وأضاف أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة يستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة ، وسيصدر القرار خلال ساعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" ستتكبد خسائر بقيمة نحو 2.25 مليار جنيه ولكن سلامة المواطن أهم كثيرا. وأضاف أن أخر طيارة سيسمح بتحليقها يوم الخميس المقبل فقط ، وسيتم التعليق لنهاية الشهر القادم لحماية المواطنين في مصر.

وطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع ، حيث أن الحكومة وفرت كافة السلع على مدى الشهور المقبلة، مطالبا من المواطنين عدم الشراء بكميات كبيرة قائلا: لا تقلقوا عندنا سلع كتير"٠

وقال مدبولي إن كل القرارات استباقية واحترازية حتى لا يحدث مشاكل في مصر مثلما حدث في المنطقة ودول العالم.

طالب الدكتور مصطفي مدبولي من أولياء الامور بأخد الامور بجدية شديدة مشيرا ان أمام الدولة أسبوعين نستطيع السيطرة على الفيروس فيها اذا التزمنا بالتعليمات الخاصة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

واشار الى انه وجه وزيري الداخلية والتموين بتاخذ إجراءات شديدة مع من يمارس إخفاء السلع او زيادة اسعارها .
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