تحذير للأمهات.. هل ينتقل كورونا من خلال الفاكهة والخضراوات؟

في ظل الهلع الذي يعيشه المصريون خلال الأيام الماضية منذ تفشي فيروس كورونا في العالم وتجاوز عدد المصابين به في مصر لـ المائة، بدأ الكثير يخشون العديد من الأفعال التي كانت طبيعية ونقوم بيها يوميًا، فهي الآن قد تكون خطيرة وربما تكون وسيلة لنقل عدوى فيروس كورونا





وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على فيسبوك وفي رسائل نصية على الواتساب، مجموعة من التحذيرات كان من بينهما أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عن طريق الفاكهة والخضروات، وذلك بأن يكون الفيروس موجودًا على الكيس الذي يحمل الفاكهة أو الخضار.





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أو ربما يكون فيروس كورونا موجودًا على الكيس البلاستيكي الذي يغلف الجبن والطلبات التي اعتدنا على شراؤها يوميًا، وللوقاية من هذه الأمور يجب على كل أم أن تقوم بوضع الفواكه في الخضار في وعاء كبير وتتركها تحت المياه الجارية لمدة دقائق حتنى تنظف تمامًا، أما بعض الأنواع يمكن غسلها بالماء والخل والليمون لقتل الجراثيم .





أما الكيس البلاستيكي الذي يغلف أي شيء تقم بشرائه، فقبل أن تقم بفتحه يجب أن تنظفه بمنشفة مبللة بماء وكلور، حتى تقتل كل ما يحويه من بيكتريا وميكروبات أو حتى فيروس كورونا.