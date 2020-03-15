احذر الشيشة والاختلاط.. 5 نصائح من الصحة المصرية تحميك من فيروس كورونا

في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا كان أهمها تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
وقامت وزارة الصحية المصرية بتوعية المواطنين المصريين بنصائح للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال رسالة نصية يتم إرسالها على الهواتف المحمولة كي تصل لجميع المواطنين.
وتضمنت الرسالة من وزارة الصحة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وهي:
١- النظافة الشخصية تحافظ على سلامتك وسلامة أسرتك من فيروس كورونا.
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٢- الشيشة أسهل طريق للإصابة بفيروس كورونا.
٣- احذر الأماكن المزدحمة تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.
٤- استعمل المطهرات واغسل يديك بعد ملامسة الأسطح تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.
٥- تجنب العطس والسعال بدون استخدام مناديل ورقية لمنع انتشار الأمراض.