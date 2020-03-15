مش أقل من 20 ثانية.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من كورونا

اتخذت الحكومة المصرية منذ أمس، السبت، العديد من الإجراءات والقرارات في ظل انتشار فيروس كورونا، وتزايد عدد المصابين في مصر ليتجاوز المائة، حيث تم تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وتخصيص مبلغ ضخم لمواجهة فيروس كورونا.





النصيحة الأولى والأساسية التي نسمع عنها منذ ظهور فيروس كورونا هي ضرورة غسل اليدين عدة مرات يوميا، فهي الطريقة الآمنة لتجنب الفيروس.







ورغم أن غسل اليدين أمر سهل، إلا أنه قد يتم بطريقة خاطئة، لذا إليك الطريقة الصحيحة والفعالة لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا، بحسب نصائح موقع صحيفة daily mail البريطانية:





١- لا تلمس الحنفية بيدك عند فتحها بل استخدم منديلا ثم ارمه.





٢- اغسل راحة يديك بالصابون بعيدا عن الماء لمدة ١٠ ثوانٍ.





٣- اغسل ما بين أصابعك جيدا بالصابون.





٤- احرص على تنظيف أظافرك لمدة ١٠ ثوانٍ فهي تتراكم تحتها البكتيريا.





٥- اغسل الجهة الخلفية من يديك بحيث يشمل الصابون كل اليدين.





٦- اشطف يديك تحت الماء ولا تترك عليهما أي آثار الصابون.





٧- لا تغلق الحنفية بيدك بعد غسلها بل أغلقها بكوعك.



