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محافظات

محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة محتكري السلع .. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:54 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
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محمود زيدان
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لضبط أسعار السلع بالأسواق بدائرة المحافظة، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، والمحاسب مصباح الشيخ، مدير عام إدارة المتابعة التموينية بديوان عام المحافظة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على شن حملات مكثفة على الأسواق من مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمنع الاستغلال وضبط الأسعار.

ووجه محافظ كفر الشيخ، التصدي بكل حزم لأى محاولات للتلاعب فى الأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدوا إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وأصدر نور الدين، تعليماته المشددة محافظ كفرالشيخ، على متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، وتشديد الرقابة على المنافذ لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلًا عن التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين.
محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة محتكري السلع .. صور
محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة محتكري السلع .. صور
محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة محتكري السلع .. صور
محافظ كفر الشيخ يشدد على مواجهة محتكري السلع .. صور
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