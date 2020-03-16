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محافظات

محافظ القاهرة: تعقيم جميع المنشآت الحكومية لمواجهة كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:51 م
كورونا
كورونا
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لنوابه ورؤساء الأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار عمليات تطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية التابعة واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حرصًا على الصحة العامة للمواطنين .

يذكر ان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرر منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة ضمن سلسلة من الاجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وطالب محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم اقامة تلك الأسواق خاصة وأنها تضم تجمعات كثيفة حرصًا على سلامة المواطنين  .

كما وجه محافظ القاهرة بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.
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