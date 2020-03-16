بالورقة والقلم.. كم سيدفع الموظف ضرائب سنوية من راتبه

أكدت وزارة المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع اجراءات بموازنة العام المالي المقبل تضمن رفع الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي عنهم بمعدل 7آلاف جنيه بحيث وصل حد الإعفاء من 8 آلاف إلي 15 ألفا.

وفقا لما اعلنته وزارة المالية في بيان رسمي لها، فإنه تم تعديل قانون الضرائب علي الدخل من خلال تضمين 7 شرائح ضريبية لتحقيق العدالة الضريبية ورفع مستوي دخل العاملين بالدولة و من موظفي القطاعين العام والخاص تبدأ أولي تلك الشرائح بنسبة 2.5% من مجمل الدخل السنوي وانتهاءا بنسبة 25%.

وينشر "صدي البلد" كيفية احتساب الضرائب علي الدخول وفقا للتعديلات الأخيرة و المقرر سريانها اعتبارا من أول يوليو المقبل .

بداية رفعت وزارة المالية بقرار جمهوري حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف إلي 15 ألف جنيه بالإضافة لـ7آلاف جنيه أخري هي اعفاءا شخصيا للموظفين ممن يتم استقطاع ضرائبهم من المنبع وهو ما يعني ان جملة الدخل السنوي للموظفين نحو 22 ألف جنيه بحيث يكون الراتب الشهري للموظف 1834 جنيه معفي من الضرائب.

بحسب توزيعات الشرائح الضريبية الجديدة الـ7 ...

الشريحة الأولي:



لمن يصل دخله لـ15 ألف جنيه بالإضافة لـ 7 آلاف جنيه إعفاءا شخصيا بحيث يصل مجل الدخل 22 ألف جنيه، فإنه لا يدفع أي ضرائب.

الشريحة الثانية بنسبة 2.5% :

لمن يصل دخله السنوي 15آلف جنيه فإنه لن يدفع أي ضرائب، أما الشريحة الثانية بنسبة 2.5% وهي مستحدثة؛ وهي لمن يتجاوز دخله 15 ألف جنيه ولا يتعدي 30 ألف جنيه، فمثلا إذا كان هناك موظف يتقاضي راتب سنوي بـ30 ألف جنيه فإنه سيدفع ضريبة سنوية تبلغ :

اجمالي الدخل السنوي مطروحا من إجمالي الإعفاء الضريبي مقسوما علي حد الإعفاء علي تلك الشريحة و هي كالأتي :" 30 ألف جنيه – ( 15 ألف جنيه + 7آلاف اعفاء شخصي) ÷2.5% " = 200 جنيه في السنة الواحدة بما يعادل 16.7 جنيه شهريا.

الشريحة الثالثة بنسبة 10%:

وهي لمن يتجاوز دخله أكثر من 30 ألف جنيه ولا يتعدي 45 ألف جنيه سنويا بنسبة 10% من جملة الدخل السنوي

فلو افترضنا ان هناك موظف يتقاضي 45 ألف جنيه سنويا فإنه سيدفع ضريبية بقيمة " مجمل الدخل السنوي – الاعفاء الضريبي ÷ 10%

( 45 ألف – 22 ألف ÷10%)= 2300 جنيه سنويا و بما يساوي 191.7 جنيه شهريا.

الشريحة الرابعة بنسبة 15% :



لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 45 ألف جنيه ولا يجاوز الـ 60 ألفا فإنه يدفع ضريبة 15% علي إجمالي الدخل

فلو افترضنا ان هناك موظف يتقاضي 60 ألف جنيه سنويا فإنه سيدفع ( إجمالي الدخل – إجمالي الإعفاء الضريبي÷ الوعاء الضريبي) ، " 60 ألف جنيه -22 ألف جنيه ÷15%) = 5700 جنيه سنويا بما يساوي 475 جنيه شهريا.





الشريحة الخامسة بنسبة 20%:



وهي لكل من يصل دخله أكثر من 60 ألف جنيه ولا يتجاوز 200 ألف جنيه سنويا بحيث يدفع 20% وعاء ضريبي.

فلو افترضنا ان هناك موظف راتبه السنوي 150 ألف جنيه فإنه سيدفع ضرائب بـ " 150 ألف – 22 ألف جنيه ÷20% = 25.6 ألف جنيه سنويا و بما يساوي 2134 جنيه شهريا.





أما الشريحة السادسة فهي بنسة 22.5% :

لمن يصل دخله لأكثر من 200 ألف جنيه ولا يجاوز الـ400 ألفا.

فلو افترضنا ان هناك موظفا يتقاضي راتبا سنويا بقيمة 300 ألف جنيه فإن سيدفع ضرائب سنوية بقيمة " 300 ألف – 22 ألف ÷ 22.5%" = 62.55 ألف جنيه وبما يساوي 5212.5 جنيه شهريا.





أما الشريحة السابعة بنسبة 25%:

لكل من تجاوز راتبه السنوي أكثر من 400 ألف جنيه.

فلو فرضنا ان هناك موظف راتبه يصل لـ800 ألف جنيه فإنه سيدفع ضريبة سنوية بقيمة (800 ألف – 22 ألف ÷ 25%) = 194.5 ألف جنيه.