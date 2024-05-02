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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أستمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

رصف شوارع الغربية
رصف شوارع الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م ،مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

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محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ينعيان الكاتب الصحفي عاطف دعبس

واكد المحافظ ان رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق .
مشيرا الى اهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة التنمية المستدام الحالة استراتيجية التنمية المستدامة استراتيجية التنمية رئيس جامعة طنطا دكتور طارق رحمى دكتور

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