محافظ الغربية يتابع أستمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداءا من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة اخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م ،مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ ان رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق .

مشيرا الى اهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

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