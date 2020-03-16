ترامب: نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطنيه بتجنب التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا.





وأعلن الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي حزمة من الإجراءات الاستثنائية للمواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، داعيا إلى إغلاق كافة المناطق والمنشآت بما في ذلك المدارس والمطاعم، مشيرا إلى تعليق الرحلات وإغلاق الحدود مع الدول المتفشي فيها كورونا.





وأكد ترامب بدء اختبارات لتطوير لقاح مضاد كورونا وأن النتائج واعدة، وتوقع الرئيس الأمريكي استمرار خطر كورونا حتى فصل الصيف.





وأضاف "يتحدث الناس عن يوليو أو أغسطس شيء من هذا القبيل"، مشددا على اتخاذ إجراءات صارمة خلال الأسبوعين القادمين لمكافحة كورونا.





ونصح ترامب الأمريكيين بتجنب الخروج إلى الحانات والمطاعم واستخدام خدمات التوصيل المنزلي عوضا عن ذلك.



