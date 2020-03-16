AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب: نتائج واعدة للقاح ضد فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواطنيه بتجنب التجمع لأكثر من 10 أشخاص، كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي حزمة من الإجراءات الاستثنائية للمواجهة تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة، داعيا إلى إغلاق كافة المناطق والمنشآت بما في ذلك المدارس والمطاعم، مشيرا إلى تعليق الرحلات وإغلاق الحدود مع الدول المتفشي فيها كورونا.

وأكد ترامب بدء اختبارات لتطوير لقاح مضاد كورونا وأن النتائج واعدة، وتوقع الرئيس الأمريكي استمرار خطر كورونا حتى فصل الصيف.

وأضاف "يتحدث الناس عن يوليو أو أغسطس شيء من هذا القبيل"، مشددا على اتخاذ إجراءات صارمة خلال الأسبوعين القادمين لمكافحة كورونا.

ونصح ترامب الأمريكيين بتجنب الخروج إلى الحانات والمطاعم واستخدام خدمات التوصيل المنزلي عوضا عن ذلك.

وتابع "بمجرد انتهاء الفيروس ستشهد الأسواق ارتفاعا لا تتخليوه"، لكنه لم يستبعد احتمالية تطبيق العزل على "بعض المناطق" التي يتفشي فيها الفيروس، موضحا أنه يتم النظر في الأمر بالنسبة للمناطق والولايات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة 56 شخصا.. الصين تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا الجديد

الصين تحظر التجارة في الحيوانات البرية بسبب انتشار فيروس كورونا

إيطاليا تفرض حجرًا صحيًا على 16 مليون شخص بسبب كورونا.. فيديو

نائب الرئيس الأمريكي يكشف آخر تطورات إنتاج لقاح لكورونا

العالم يستجيب ولندن لا تبالي.. لماذا تخاطر بريطانيا بشعبها في مواجهة كورونا

بـ 50 مليار دولار.. ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية لمواجهة كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

قرار عاجل من محافظ القاهرة لمنع تفشي كورونا

الدواء والغذاء خط أحمر.. محمد بن زايد يزف بشرى للإماراتيين والمقيمين

سينتقل للزمالك.. عبدالله جمعة: صالح يحتاج إلى مدرب يحتضنه .. وفايلر يحاربه

بسبب كورونا.. قرار صارم من هيئة الفن في تركيا

حلاق صيني يبتكر حلا عبقريا للوقاية من فيروس كورونا.. شاهد

تفاصيل أول تجربة بشرية للقاح كورونا .. من المتطوعة وماذا قالت؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي hundai تطرح موديلا جديدا في مصر .. صور

حجر منزلي أم حبس إجباري .. كيف غير فيروس كورونا الحياة الاجتماعية في مصر

أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور