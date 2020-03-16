الكويت ترحل مصريا ومصرية انتقدا إجراءات مواجهة فيروس كورونا

أمرت السلطات الكويتية بترحيل مهندسة مصرية تعمل بإحدى الشركات، عقب ظهورها في مقطع فيديو تنتقد الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا في الكويت، حسبما أكدت وسائل إعلام محلية.
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وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، أن وزارة الداخلية ضبطت المهندسة المصرية عقب انتشار مقطع انتقدت الإجراءات الوقائية من كورونا، وأساءت إلى دولة الكويت.
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة الكويتية ألقت القبض في وقت سابق على مواطن مصري نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد خلاله إجراءات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.
وأضافت أن السلطات الكويتية تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المصري وإبعاده عن البلاد.
وذكرت الصحيفة أن دائرة الجرائم الالكترونية تتابع عن كثب كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تتعامل مع "الإساءات" بحزم وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.