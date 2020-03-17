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مرأة

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:35 ص
زوجة مصطفى فهمى
زوجة مصطفى فهمى
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هاجر هانئ
شاركت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى وزوجة الفنان مصطفى فهمى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بـ STORIES جديدة لها.

تألقت زوجة مصطفى فهمى فى الصور بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى حدود الركبة و اتسم الفستان بأنه مصنوع من القماش الجلد فيما اتسمت اكمامه بالقماش الدانتيل الشفاف.

وانتعلت زوجة مصطفى فهمى حذاء أسود أنيق ذا كعب عالى، فيما اكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات البسيطة غير المبالغ بها.

واعتمدت زوجة مصطفى فهمى على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التىارتكزت على الالوان الترابية على غير عادتها.

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها
بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها
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