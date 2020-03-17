ملفتة وفورمال .. شاهد إطلالة ريم مصطفى فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة ريم مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.
تألقت ريم مصطفى فى الصورة بإطلالة انيقة و جذابة من اختيار الاستايلست ياسمين على، مرتدية قميص أبيض طويل و نسقت معه بليزر أنيق باللون البيج، واكملت اطلالتها بقفزات باللون النبيتى.
وانتعلت ريم مصطفى بوت طويل يصل الى حدود الركبة باللون النبيتى، كما ارتدت قبعة سوداء، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلائ شفاه باللون النبيتى.