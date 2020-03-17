AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف يوجه بتعليق اجتماعات اللجان العلمية بالأعلى للشئون الإسلامية لنهاية رمضان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:18 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
 قرر  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعليق اجتماعات اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون إلى نهاية شهر رمضان المبارك ، وكذلك أي اجتماعات للجان العلمية بالوزارة أو الجهات التابعة لها خلال تلك الفترة ، على أن يتم إنجاز المشروعات العلمية القائمة من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الحديثة بين فريق الباحثين واللجان العلمية المتخصصة . وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتخدها الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا . 

 وكان وزير الأوقاف أكد أن لرفع البلاء عن البلاد والعباد أسباب ظاهرة وباطنة  ، أما الأسباب الظاهرة  التي يجب الأخذ بأقصى درجة منها وكأنها كل شيء فهي أسباب أهل العلم واحتياطات أهل الاختصاص وتنفيذ سائر التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية ، فطاعة ولي الأمر ومن يفوضه أو ينوب عنه من مؤسسات الدولة الرسمية واجب شرعي ووطني ، مع عدم الانسياق خلف أي مواقع مشبوهة أو صفحات مجهولة أو غيرها من صفحات الجهات غير الرسمية .       

وأضاف جمعة ، في بيان له ، أما الأسباب الباطنة فيجب ألا نُغفلها أو نَغفل عنها مع أخذنا بالأسباب الظاهرة ، وتلك الأسباب الباطنة التي ينبغي أن تكون دائما نصب  أعيننا  ولا تنسينا المحن مهما كانت قساوتها إياها ،  بل تدفعنا دفعًا إلى التعلق بها ، نجدها في قوله تعالى :  "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا" ، فما أحوجنا جميعا إلى التضرع بصدق إلى الله (عز وجل) أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء ، وأن تكون فرصة لأن يراجع كل منا علاقته بربه ، و أن يحصن نفسه بصادق ذكره ، ومن ذلك ما ورد عن سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء " وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قال حين يخرج من بيته : بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له : هُديت و كُفيت و وُقيت ، وتنحى عنه الشيطان " وقال ( صلى الله عليه وسلم ) : " من نزل منزلًا ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله "   .              

وتابع وزير الأوقاف: وإذا كنا نبحث عن مرضاة الله (عز وجل) آملين أن يجنبنا البلاء وأن يرفعه عنا؛ فإن ذلك يقتضي منا أمورا  أهمها :  
                    
١ - الأخذ بالأسباب واتباع تعليمات وتوجيهات جهات الاختصاص وفي مقدمتها ما يصدر عن وزارة الصحة فيما نحن بصدده من مواجهة انتشار فيروس كورونا . 
                                             
 ٢ - التراحم فيما بيننا والإيثار لا الأثرة ، وعدم الأنانية ، والبعد عن كل أنواع الاحتكار من البائع قصد رفع سعر السلع  ، أو الشره في الشراء والأنانية فيه من جانب المشتري ، بما يخل بتوازن العرض والطلب .
                               
  ٣ - هذا أوان : " داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة ".                         

 ٤ - أن يكون الحفاظ على قوام الحياة هو الأصل و أن يُقدّم ما يؤدي إلى حفظ النفس على ما سواه .                          

 ٥ - أن نلهج إلى الله (عز وجل) بالذكر والدعاء وطلب رفع البلاء عن البلاد والعباد والبشرية جمعاء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفرق بين التوكل والتواكل.. 6 أمور قد لا تعرفها

وزير الأوقاف: انتشار كورونا لا علاقة له بالإيمان والكفر أو الانتقام من فئة بغت على الأخرى

الأوقاف: رفع مكافأة قراء السهرة بشهر رمضان المبارك لـ 50%

وزير الأوقاف: دعوات صلاة الحاجة بسبب كورونا ظاهرها الرحمة وباطنها أغراض الجماعات الخبيثة

كورونا يهدد إقامة صلاة الجمعة.. ووزير الأوقاف يوضح الحكم الشرعي ويحسم الجدل

لا ضرر ولا ضرار.. قرار عاجل من هيئة كبار العلماء بالسعودية بشأن صلاة الجماعة

ترشيحاتنا

تفاصيل أول تجربة بشرية للقاح كورونا .. من المتطوعة وماذا قالت؟

فيروس كورونا.. رسول الله أوصى بهذا الدواء لكل الأمراض والكثيرون يغفلون عنه

لا تخافوا ولكن احذروا... هند صبري تثير الجدل بسبب كورونا

بـ 100 راجل.. سيدة تنتقم من شاب تحرش بها أشد انتقام.. فيديو

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

فيروس كورونا.. حقيقة إصابة محمد حماقى وعادل إمام ودخول فنان كويتي الحجر الصحي

AdvertisementS

عاجل.. قرار محتمل من وزير التربية والتعليم يهم الطلاب خلال أيام.. فيديو

الحكومة : تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية بشكل كامل الأربعاء

اخبار الفن.. إصابة محمد حماقي بـ كورونا.. حادث مروع لـ شريف سلامة.. إجراء مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

أسامة هيكل للمواطنين: نأمل عدم تطبيق السيناريو الثالث بسبب كورونا .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. كويكب صغير يضرب الأرض يوم 29 أبريل المقبل

بعد خطوبتهما.. قرار صارم من أحمد أبو هشمية عن زواجه من ياسمين صبرى.. شاهد

10 مواد بشأن قرار تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية

محطات إنذار على حدود ليبيا والسودان.. حقيقة غزو الجراد لمصر.. تفاصيل

تفاصيل مثيرة عن خناقة رمضان وبادجي في مران الأهلي

وزيرة الصحة: وضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية .. فيديو

الصحة:وفاة اثنين واصابة 40 حالة جديدة بـ كورونا وإجراءات وقائية مشددة بـ 3 محافظات

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. مى الغيطى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بعد زيادة سعر المطهرات.. إليك معقما منزليا رخيصا يقتل كورونا

بفستان جلد قصير.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها