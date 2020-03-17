لتطهير الناجي.. تأجيل تدريب الفريق الأول للمصري البورسعيدي 24 ساعة

أجَّل الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة طارق العشري- بعد التنسيق مع المدير الرياضي عبد الظاهر السقا- تأجيل تدريب الفريق الذي كان مقررا إقامته في السابعة من مساء اليوم الثلاثاءـ على الاستاد، ليوم واحد، وذلك لإتاحة الفرصة لإدارة النادي بقيادة اللواء محمود المر المدير التنفيذي، لإجراء عمليات التطهير لكافة المرافق والأدوات والمستلزمات الرياضية التي يستخدمها الفريق خلال تدريباته اليومية.





واتخذت إدارة النادي، العديد من الإجراءات الاحترازية؛ تطبيقا لسياسة الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، والتي من بينها:





1- إيقاف تدريبات كافة الفرق ومدارس وأكاديميات الألعاب الرياضية المختلفة.





2- إغلاق فرع النادي “الضواحي 1”.



