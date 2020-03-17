ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا.. ومحافظة البصرة العراقية تتأهب

أعلنت محافظة البصرة العراقية تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي يزيد حالة القلق في صفوف العراقيين، بعد توسع الأعداد المصابة.





وقدم المرض للعراق من بؤرة تفشيه في إيران التي لم تتبع الإجراءات اللازمة في بادئ الأمر، ولم تتبع الشفافية اللازمة.





أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية في البلاد من 17 إلى 24 مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.





جاء ذلك بعدما علّق العراق، جميع الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي لنفس الفترة.





إلى ذلك، فرضت السلطات العراقية إجراءات في بغداد والنجف وكربلاء وكركوك في مواجهة فيروس كورونا.







كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد، وأيضًا فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف اليوم الثلاثاء.





وأعلن محافظ بغداد، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس لدوائر المحافظة.





يذكر أن فيروس كورونا أدى إلى وفاة 98 شخصا في العراق، مع تسجيل 124 إصابة في عموم البلاد.





وكانت خلية الأزمة أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارات جديدة للوقاية، تضمنت منع التنقل بين المحافظات لغاية الخامس والعشرين من الشهر الجاري.