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أخبار العالم

إدخال نتنياهو وجانتس الحجر الصحي فورًا بسبب كورونا.. ماذا قال دجان؟

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:15 ص
إدخال نتنياهو وجانتس
إدخال نتنياهو وجانتس الحجر الصحي فورًا بسبب كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، نبأ مطالبات بنيامين نتنياهو وبيني جانتس بالدخول إلى الحجر الصحي فورًا بعد اشتباه إصابتهما بـ كورونا.

وقال "يوسي دجان" أحد أعضاء حزب الليكود رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة أنه يتوجب على نتنياهو وجانتس الدخول إلى العزل الصحي فورا، والخروج بالموافقة على حكومة وحدة وطنية. 

وتوقعت وزارة المالية الإسرائيلية، أن تبلغ قيمة الخسائر الاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، زهاء 45 مليار شيكل أى ما يعادل (12 مليار دولار، فيما سيسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سالبا).

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورنا إلى 304، أربعة خطيرة.

وبموجب التعليمات سيقوم الشاباك بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.
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