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أخبار العالم

المرشد الإيراني يصدر فتوى دينية تحظر التنقل غير الضروري

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:43 م
المرشد الإيراني يصدر
المرشد الإيراني يصدر فتوى دينية تحظر التنقل غير الضروري
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سمر صالح
أصدر المرشد الإيراني آية الله خامنئي اليوم، الثلاثاء، العديد من الفتاوى التي تحظر التنقل غير الضروري لمواجهة فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد - 19".

وأعلن التليفزيون الإيراني، أن فيروس كورونا المستجد قد يقتل ملايين الإيرانيين في حال تم تجاهل الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

يأتي ذلك مع إعلان إيران ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 988 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 135 حالة جديدة في البلاد.

وأكدت السلطات الإيرانية، رصد 1178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 16169 حالة إصابة.

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