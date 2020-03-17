AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:38 م
إحلال وتجديد خط
إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بدمنهور
Advertisements
جمالات الدمنهوري

 أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن  الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور ، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه خلال 21 يوما، وتم الانتهاء من 300 م.ط بنسبة تنفيذ 30%.


ووجه محافظ البحيرة، إدارة المرور بتعديل المحاور المرورية لشارع عبد السلام الشاذلي لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط  طرد الصرف الصحي بقطر 630 مم.


يأتى ذلك فى للقضاء على الاختناقات المرورية ولتسهيل حركة المواطنين، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.


وكان اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، قد قام بجولة ميدانية بمدينة دمنهور تفقد خلالها الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عبد السلام الشاذلي لإحلال وتجديد خط  طرد الصرف الصحي بقطر 630 مم، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور  بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منه خلال 21 يوما حيث تم الانتهاء من 300 م.ط بنسبة تنفيذ 30%.

خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتكلفة 300 مليون.. تعرف على موعد تسليم مشروع الصرف بمصيف بلطيم

الانتهاء منه مايو المقبل.. ننشر 8 معلومات حول مشروع الصرف بمصيف بلطيم

وفد "زراعة البرلمان" يتفقد مشروع الصرف المغطى في الشرقية

استمرار أعمال التطهير والتعقيم بمحطة سكة حديد دمنهور

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

200 مليار جنيه خسائر و4000 نقطة هبوط.. ماذا يحدث في البورصة المصرية؟

رياح وأمطار وشديد البرودة ليلا .. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تفاصيل

في عيد ميلادها.. كم يبلغ فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب.. رقم غير متوقع

أخطر من كورونا.. السعودية تحذر من هذا الأمر

بشرة خير للعالم.. الصين تعلن عن أول لقاح لعلاج كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيضات جديدة لسيارات ام جي mg في مصر.. صور

في ظل أزمة كورونا.. احتياطات مشددة لمنع سرقة ورق التواليت.. شاهد

#إحنا_في_ضهرك.. شاهد ما يفعله المصريون والعرب مع أشقائهم العالقين في الخارج