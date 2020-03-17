خلال 3 أسابيع.. الانتهاء من تجديد خط الصرف الصحي بدمنهور.. صور

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور ، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه خلال 21 يوما، وتم الانتهاء من 300 م.ط بنسبة تنفيذ 30%.





ووجه محافظ البحيرة، إدارة المرور بتعديل المحاور المرورية لشارع عبد السلام الشاذلي لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بقطر 630 مم.





يأتى ذلك فى للقضاء على الاختناقات المرورية ولتسهيل حركة المواطنين، مشددا على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهوها.





وكان اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة، قد قام بجولة ميدانية بمدينة دمنهور تفقد خلالها الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عبد السلام الشاذلي لإحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بقطر 630 مم، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منه خلال 21 يوما حيث تم الانتهاء من 300 م.ط بنسبة تنفيذ 30%.