رولا سعد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية رولا سعد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.









تألقت رولا سعد فى الصورة بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية قميص قصير ونسقت معه بليزر أنيق باللون اللبنى، وانتعلت حذاء باللون اللبنى، كما ارتدت نظارة، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى.









وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة: " ‏أنتَ تستحقُ السعادة...فلا تسمح لأحد أن ينسيك ذلك ...👌🏻💕".









وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.









أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، الحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التي تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية







