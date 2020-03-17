غدا.. عزاء والدة ياسر الطوبجي بصلاح سالم





يقام غدا الأربعاء عزاء والدة الفنان ياسر الطوبجى، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم بعد أذان المغرب.

نعى الفنان ياسر الطوبجي والدته بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وطلب من جمهوره الدعاء علها .

قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أمي، اللهم ارحمها وأغفر لها وادخلها فسيح جناتك، والحقها بالصالحين، نسألكم الدعاء والفاتحة على روحها...".

وأضاف مبينا موعد ومكان تشييع الجنازة: صلاة الجنازة مسجد السيدة نفيسة، وصلاة الظهر، المقابر طريق الفيوم الكيلو 57.

وظهر ياسر الطوبجي في عدة أدوار كوميدية، كان آخرها دور "رأفت" في فيلم "خيال مآتة" مع الفنان أحمد حلمي، كما شارك في مسلسل "اللعبة" 2020، ويشارك في أعمال أخرى لم تعرض بعد منها: مسلسل "اثنين في الصندوق"، وفيلمي" شاومينج"، وشريط 6".