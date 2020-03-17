خصص لـ بلقاس إجراءات مشددة .. قرارات مهمة وجديدة لمحافظ الدقهلية لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القرار رقم 184 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره، والذى جاء فى مادته الأولى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور مندوب من الصحة والطب الوقائي والطب البيطرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء حتى يوم 31 مارس الحالى.



وشمل القرار تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بعضوية رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة المرافق ومراكز الشرطة والأقسام والشئون الإجتماعية مع التنسيق الكامل بينهم.







كما شمل القرار أن تكون مهمة تلك اللجان غلق جميع مراكز الدروس الخصوصية ومراكز التدريب وأى تجمعات وغلق جميع أسواق الماشية على مستوى المحافظة وكذلك جميع الأسواق الأسواق على مستوى المراكز والقرى وتشديد الرقابه على بيع المنظفات والمطهرات وجميع الصيدليات وجميع أسواق السلع الغذائية ومتابعة غلق الكافيهات ومصادرة أى شيشة.







كما شمل القرار متابعة الوافدين الى المحافظة من الخارج والداخل وعمل تقرير متابعة للحالة الصحية لكل وافد منهم وخصوصا الوافدين من مركز بلقاس واتخاذ الإجراءات الاحترازية نحو جميع السيارات الداخلة والخارجة على مداخل ومخارج المحافظة الستة واتخاذ الإجراءات الاحترازية نحو المسافرين على الطرق وعلى وجه الخصوص القادمين من مركز بلقاس والتنسيق بين المحافظة والمحافظات المجاورة لعدم نقل الحيوانات البرية " الماشية " بين المحافظات على أن يتم تنفيذ القرار من تاريخ صدوره كل فيما يخصه من قبل الجهات المختصة.

