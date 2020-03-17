رئيس الاتحاد الإسباني : من الظلم إعلان برشلونة بطلا لليجا

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس في تصريحات صحفية اليوم إنه من الظلم انهاء الدوري بترتيب الأندية الحالي سواء في الصراع على اللقب أو الأندية الهابطة .

قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس في تصريحات صحفية اليوم إنه من الظلم انهاء الدوري بترتيب الأندية الحالي سواء في الصراع على اللقب أو الأندية الهابطة .

وذكر روباليس أنه لا يضمن انتهاء الموسم قبل 30 يونيو ولكنه تم اقتراح أكثر من سيناريو لمحاولة استكمال الموسم .

وذكر روباليس أنه لا يضمن انتهاء الموسم قبل 30 يونيو ولكنه تم اقتراح أكثر من سيناريو لمحاولة استكمال الموسم .