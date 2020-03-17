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رياضة

رئيس الاتحاد الإسباني : من الظلم إعلان برشلونة بطلا لليجا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قال رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس في تصريحات صحفية اليوم إنه من الظلم انهاء الدوري بترتيب الأندية الحالي سواء في الصراع على اللقب أو الأندية الهابطة .

وذكر روباليس أنه لا يضمن انتهاء الموسم قبل 30 يونيو ولكنه تم اقتراح أكثر من سيناريو لمحاولة استكمال الموسم .


يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم علق نشاطات جميع المسابقات التابعة له خلال الفترة القادمة بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد-19" في البلاد .



وكان نادي برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد الوصيف، ولم يسبق أن صادف الاتحاد الإسباني لكرة القدم حالة الغاء للمسابقة من قبل وتنص قوانين الاتحاد المحلي على إعلان بطل الشتاء متوجا باللقب في حالة الغاء أو توقف المسابقة لأي أسباب .
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