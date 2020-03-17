AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سي إن إن: قفزة بعدد وفيات كورونا في أمريكا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:25 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت قناة "سي إن إن"، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت إن أكثر من 100 شخص توفوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص اليوم الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.

ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، أصاب الفيروس في أنحاء البلاد أكثر من 5145 شخصًا وقتل 91 شخصًا على الأقل حتى ظهر الثلاثاء. 

وعلى الصعيد العالمي، أصاب الفيروس أكثر من 189.386 شخصًا وقتل ما لا يقل عن 7504، وفقًا للجامعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

يهدد العالم.. توقعات بانتشار واسع لفيروس كورونا خلال 18 شهرًا

كورونا يقتل 427 شخصا ويصيب 20438 فى الصين.. سباق علمي للسيطرة عليه.. تدابير روسية صارمة ضده.. وبكين تتلقى مساعدات طبية.. أبرز ما قالت الصحف السعودية

قفزة غير متوقعة..أمريكا تعلن عن ارتفاع عدد وفيات كورونا

بؤرة الوباء تتسع.. ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا

قطر تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

خفض الغاز والكهرباء .. الحكومة تعلن عن قرارات هامة لدعم قطاع الصناعة لمواجهة فيروس كورونا

أمريكا تعلن إصابة أول طفل بفيروس كورونا

بعد إلغاء صلاة الجماعة والجمعة.. السعودية تطالب المؤذنين بترديد «صلوا في بيوتكم»

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

طفل يطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء نوم والدته.. وصدور حكم بسجنها لهذا السبب

إصابة تميم بكورونا يتصدر تويتر.. ومغردون : ربنا يتمها على خير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية