سي إن إن: قفزة بعدد وفيات كورونا في أمريكا

أفادت قناة "سي إن إن"، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت إن أكثر من 100 شخص توفوا في جميع أنحاء الولايات المتحدة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد.





وقالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ 5000 شخص اليوم الثلاثاء، بزيادة 5 أضعاف خلال 7 أيام، مع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات الاختبار للكشف عن إصابات كورونا وتدابير الحد من انتشاره.





ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، أصاب الفيروس في أنحاء البلاد أكثر من 5145 شخصًا وقتل 91 شخصًا على الأقل حتى ظهر الثلاثاء.





وعلى الصعيد العالمي، أصاب الفيروس أكثر من 189.386 شخصًا وقتل ما لا يقل عن 7504، وفقًا للجامعة.



