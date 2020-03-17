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أخبار العالم

السعودية تدعو قادة العشرين لعقد قمة طارئة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:18 م
صدى البلد
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حسام رضوان
دعت المملكة العربية السعودية لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين بسبب توحيد الجهود لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

فى ذات السياق طالبت منظمة الصحة العالمية  الدول الأوروبية باتخاذ أشد التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحسب "رويترز"، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة إنه يتعين على كل دولة في أوروبا أن تتخذ أشد وأكثر الإجراءات الممكنة  صرامة في محاولة للحد من أو إبطاء تفشي عدوى فيروس كورونا.

وأكد أن أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي بفيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة، بدون استثناء، أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير جديد لفيروس كورونا إن ما يقرب من 14000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا -19 الجديد على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 167500 حالة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم تأكيد 167.511 حالة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل 13903 حادثة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وأعلن قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنهم اتفقوا على إغلاق حدود أوروبا الخارجية لمدة ٣٠ يوما لمنع انتشار كورونا.

وأعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، أن دول الاتحاد الأوروبي تنسق لإعادة المسافرين الذين تقطعت بهم السبل.

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