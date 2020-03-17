عزل ذاتى.. الملكة إليزابيث تغادر قصر باكينجهام خوفا من كورونا

تستعد إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا للخضوع لفترة عزل ذاتي بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد -19) الذي يلحق الضرر بالفئة العمرية الأكبر سنا أصحاب الأمراض المزمنة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ستنتقل الملكة من قصر باكنجهام إلى قلعة وندسور في وقت مبكر، ومن المحتمل أن تظل بالقلعة حتى فترة عيد الفصح، وفقا لإرشادات الحكومة البريطانية حول اتعامل مع الفيروس التاجي.









وأعلن، قصر باكنجهام، اليوم، أن الملكة ستنتقل إلى مقر الإقامة الملكي في بيركشاير يوم الخميس، أي قبل أسبوع من الموعد المعتاد لـ عيد الفصح، كما ألغيت الحفلات التي تقام بحديقة الملكة في قصر باكنجهام ، وما زال حفل حديقة قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، الذي سيقام في يوليو، قيد الدراسة.





وقال مصدر إن الملكة ستقيم في منزلها المفضل مع عدد أفراد أقل من أسرتها، وستتبع هذه الفترة النصائح الطبية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.





وكان قد دعى رئيس الوزراء بوريس جونسون جميع الناس في المملكة المتحدة، خاصة كبار السن الذي يتجاوز عمرهم السبعينيات، إلى تجنب جميع المقابلات غير الضرورية والسفر كجزء من إجراءات احترازية لمحاولة السيطرة على فيروس كوفيد-19.