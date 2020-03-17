AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي تحصد 2.9 مليون مشاهدة بـ القوية.. فيديو

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:44 م
نوال الزغبي - القوية
نوال الزغبي - القوية
Advertisements
سعيد فراج
حققت أغنية "القوية" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 2 مليون و909 آلاف مشاهدة، بعد طرحها الأربعاء 12 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، الحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور. 


كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، وشوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية، وتستعد لإحياء حفلين غنائيين، يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 من شهر مايو المقبل، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بهولندا.


ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها "صبح صبح"،"كاراميل"،"طول عمرى"،"معرفش ليه"، "عينيك كدابين" ،"مش مسامحة"، "أغلى الحبايب"،"ياجدع"،"ولا بحبك"، "كدة باى"، "الناس العزاز"، وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تتخطى 100 ألف مشاهدة بعد يوم من طرح القوية.. فيديو

لمن قالت نوال الزغبي: الشيء الذي لا يسعدني لا يلزمني

نوال الزغبي تتجاوز الـ نصف مليون مشاهدة بـ القوية.. فيديو

نوال الزغبي تحيي حفلا في المغرب.. 29 فبراير

نوال الزغبي تتجاوز 2 مليون مشاهدة بـ القوية.. فيديو

نوال الزغبي تحصد 2.5 مليون مشاهدة بـ القوية.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. عرض خيالي لضم لـ نجم الأهلي.. صدمة للفريق بشأن دوري الأبطال

الموت يفجع الفنانتين بوسي ونورا

عبدالله السعيد فى الزمالك.. فيروس كورونا يفضح أكاذيب الدوري المصري

ذهب لطمأنة الشعب على تميم .. نائب وزير الصحة القطري يهرب من استوديو على الهواء بعد عطسة المذيع.. شاهد

شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل: انتو إزاي عايشين مع بعض في البيت بدون صفة؟

انصحكم بالحذر .. إصابة نجم شهير بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعتمد على الهاف ستومك... 20 إطلالة كاجوال لـ دينا الشربيني

بعد انفصالها.. أول صورة لـ أنغام بالأحمر

بسبب كورونا.. أزمة جديدة بين الجيش الأمريكي وكوريا الشمالية